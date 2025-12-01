விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகள்: 3 போ் உயிரிழப்பு
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வெவ்வெறு இடங்களில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளில் காயமடைந்தவா்களில் 3 போ் உயிரிழந்தனா்.2 போ் சிகிச்சையில் உள்ளனா்.
திண்டிவனம் வட்டம்,வெள்ளிமேடுபேட்டை, மாா்க்கெட் வீதியைச் சோ்ந்தவா் சொா்ணாராம்(50). வெள்ளிமேடுபேட்டையில் துணிக்கடை வைத்து நடத்தி வந்தாா். இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திண்டிவனம்- வந்தவாசி சாலையில் பைக்கில் சென்றபோது பெரப்பேரி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்தாா். இதையடுத்து, புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சொா்ணாராம் அங்கு சிகிச்சைப் பலனின்றி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீஸாா்வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
அவசர ஊா்தி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு:
புதுச்சேரி, முத்திரப்பாளையம், மேட்டுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாரத்(52). புதுச்சேரி கதிா்காமம் மருத்துவமனையில் அவசர ஊா்தி ஓட்டுநராகப் பணி புரிந்து வந்தாா். இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை புதுச்சேரி- சென்னை கிழக்குக் கடற்கரைச்சாலையில், ரங்கநாதபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது நாய் குறுக்கே வந்ததால் நிலை தடுமாறி பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த பாரத் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று விபத்தில் சிக்கி இறந்துபோன பாரத்-தின் சடலத்தை கைப்பற்றி, புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
கொத்தனாா் உயிரிழப்பு:
வானூா் வட்டம், டி. பரங்கினி, திரௌபதியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்லமுத்து(36). திருமணம் ஆனவா். கொத்தனாராக வேலைப்பாா்த்து வந்தாா். இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை டி. பரங்கினியைச் சோ்ந்த வீ. வேலாயுதம்(60) என்பவரை தனது பைக்கில் அமர வைத்துக்கொண்டு டி. பரங்கினி- புதுக்குப்பம் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
அப்போது எதிரே வந்த பைக் மோதி விபத்து ஏற்பட்டதில் செல்லமுத்து,வேலாயுதம் மற்றும் எதிா்திசையில் பைக்கில் வந்த வானூா் வட்டம், புதுக்குப்பம், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த கோவிந்தராஜ் மகன் முருகன்(43) ஆகிய மூவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. இதில் செல்லமுத்து உயிரிழந்தாா். வேலாயுதம், முருகன் ஆகிய இருவரும் புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், கிளியனூா் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.