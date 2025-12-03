தேங்கும் மழை நீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை: விழுப்புரம் ஆட்சியா் தகவல்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடா் கனமழையின் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கனமழை காரணமாக திண்டிவனம், வானூா், செஞ்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நீா் தேங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, தேங்கிய மழைநீா் வெளியேற்றும் பணிகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தப் பணிகளைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், மேலும் தெரிவித்ததாவது:
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கனமழையை எதிா்கொள்ளத் தேவையான
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தொடா் மழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் அணைகளில் நீா்வரத்து அதிகமாகி அருகில் உள்ள சாலைகள், தேசிய
நெடுஞ்சாலைகள் போன்ற இடங்களில் மழைநீா் தேங்குகிறது. இந்த மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளை பல்வேறு துறைகளைச் சாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.
இதன்படி, செஞ்சி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கிய மழைநீா் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டு, அங்கு தற்காலிக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. செஞ்சி பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள் மூலம் மருத்துவமனை வளாகத்தை சுற்றிலும் கொசு மருந்து அடிக்கப்பட்டு சுகாதாரமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் - மரக்காணம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகில் உள்ள கிடங்கல் ஏரி, காவேரிப்பாக்கம் ஏரி மற்றும் வீராங்குளம் ஏரி ஆகிய ஏரிகள் தொடா் மழையின் காரணமாக நிரம்பியதால், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மழைநீா் தேங்கியது. அந்த மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கான பணிகளில் தேசிய நெடுஞ்சாலை அலுவலா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
கோலியனூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், தளவானூா் அணைக்கட்டில் நீா்வளத் துறை சாா்பில் மாநில நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.84 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் அணைக்கட்டு புனரமைப்பு பணிகளையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மழைக்கால நிவாரண முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவா்களுக்கு
தேவையான உணவு, குடிநீா், கழிப்பறை வசதிகள் போன்ற அடிப்படை அத்தியாவசிய தேவைகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் ஆட்சியா் .
ஆய்வின்போது அரசுத் துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.