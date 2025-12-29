விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு தமிழக முதல்வா் வருகை: முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம்
விழுப்புரம்: தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஜனவரி மாதத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்து அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறாா். இந்நிலையில் இதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் விழுப்புரம் ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஜனவரி மாதத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு வருகை தரும் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், திண்டிவனம் நகராட்சியில் நடைபெறவுள்ள அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு முடிவுற்ற பணிகளை தொடங்கி வைத்து, அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க உள்ளாா்.
விழாவுக்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுடன் ஆலோசனைகள் மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
அனைத்துத் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பயனாளிகளை அரசு நிகழ்ச்சிக்கு உரிய நேரத்தில் பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்கான வாகனம் ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். பயனாளிகள், அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் காவலா்களுக்கான அடையாள அட்டையை தயாா் செய்யவேண்டும். விழா நடைபெறும் பகுதிகளில் சிற்றுண்டி வசதிகள், குடிநீா் வசதி, தொடா் மின் வசதி, ஜெனரேட்டா் வசதி, தற்காலிக கழிவறை வசதியினை ஏற்படுத்தவேண்டும். சுகாதாரத் துறை சாா்பில், தற்காலிக மருத்துவ முகாம், காவல் துறைசாா்பில் பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை முன்னேற்பாடாக ஏற்பாடு செய்து தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யவேண்டும் என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) யோகஜோதி மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.