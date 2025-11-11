மின்சாரம் பாய்ந்து பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு
விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து பள்ளி மாணவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், வேலாகுளம் மேல்தெருவைச் சோ்ந்த தெய்வசிகாமணி மகன் லோக் பிரதீப் (13). இவா் மழவந்தாங்கல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். இந்த நிலையில் மழவந்தாங்கல் ஊராட்சி அலுவலகம் பின்புறமுள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் மீது ஏறி, அருகிலுள்ள ஏரியை செவ்வாய்க்கிழமை காலை எட்டிப் பாா்த்துக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது மேலே சென்ற மின் கம்பிகள் மீது லோக் பிரதீப்பின் கை பட்டதாம். இதில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த கண்டாச்சிபுரம் போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று, சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து கண்டாச்சிபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.