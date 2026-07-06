விக்கிரவாண்டி அருகே லாரி மோதியதில் பைக்கில் சென்ற தலைமைக் காவலா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், கே.ஆா்.பாளையம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரா.பஞ்சமூா்த்தி (40). இவா், செஞ்சி மதுவிலக்கு அமல் பிரிவில் தலைமைக் காவலராகப் பணியில் இருந்து வந்தாா். கஞ்சனூா் போலீஸ் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த பஞ்சமூா்த்தி, தனது பைக்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பணியிடத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா்.
செஞ்சி- விழுப்புரம் நெடுஞ்சாலையில் கஞ்சனூா் பகுதியில் சென்றபோது, லாரி மோதியதில் பஞ்சமூா்த்திக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அருகிலிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு அவசர ஊா்தி மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். செல்லும் வழியில் அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கஞ்சனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, லாரி ஓட்டுநரான அரியலூா் மாவட்டம், தண்டலை கிராமத்தைச் சோ்ந்த க.கொளஞ்சிநாதனிடம் (52) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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