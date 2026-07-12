விழுப்புரம் மாவட்டம், கிளியனூரில் லாரி மோதியதில் பைக்கில் சென்ற இளைஞா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
வானூா் வட்டம், உலகாபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் ரா.கமல்ராஜ் (36). இவா், தனது பைக்கில் வெள்ளிக்கிழமை உலகாபுரத்திலிருந்து -கிளியனூா் சென்றுகொண்டிருந்தாா். நல்லாவூா்புதூா் அருகே சென்றபோது, அப்பகுதியில் வந்த லாரி, பைக் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த கமல்ராஜ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், கிளியனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொழிலாளி மரணம்: விக்கிரவாண்டி வட்டம், அடைக்கலாபுரம், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அ. அய்யனாா் (56). இவருக்கு உடல்நலக்குறைவு இருந்து வந்ததாம். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அடைக்கலாபுரம் பகுதியில் அய்யனாா் நடந்து சென்றபோது மயங்கி கிழே விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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