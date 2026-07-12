Dinamani
பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் பாடகி ஜானகி மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்! பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார் வியத்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள்: யார் யார்? வியத்நாம் படகு விபத்து: பழனியைச் சேர்ந்தவர் பலி! படகில் சென்ற தமிழர்கள் விவரம்!மாமல்லபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து 4 பேர் பலி அடுத்த 20 ஆண்டுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்தான்! - என். ஆனந்த் மீண்டுமா? ஆந்திரத்தில் பரவும் கரோனா-19! 2 பேர் பலியானதால் பதற்றம்!!வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!
/
விழுப்புரம்

விழுப்புரம் அருகே வேன் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயம்!

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே வேன் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.

News image

விபத்தில் சிக்கி சேதமடைந்த வேன்.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:37 am IST

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே வேன் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா். இவா்கள் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா சென்றவா்கள் எனத் தெரியவந்தது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஈச்சங்காடு முத்து மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ச.காா்த்திக் (35). இவா் தனது குடும்பத்தினா், உறவினா் மற்றும் நண்பா்களுடன் வேனில் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா சென்று கொண்டிருந்தாா். பிரேம்குமாா் என்பவா் வேனை ஓட்டினாா்.

வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு விழுப்புரத்தை அடுத்துள்ள பேரங்கியூா்- பைத்தம்பாடி கூட்டுச்சாலை அருகே சென்றபோது, திருச்சியிலிருந்து- சென்னை நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்து சாலையின் மையப்பகுதியில் உள்ள தடுப்புச் சுவரில் மோதி தாறுமாறாக ஓடி, பின்னா் சாலையைக் கடந்து சுற்றுலா வேன் மீது மோதியது.

இதில், வேனில் பயணித்த க.கௌதம் (30), இவரது மனைவி சுகன்யா (21), மகன் மோகித் (2), நா.தமிழ்ச்செல்வன் (30), இவரின் மனைவி பிரதீபா(23), மகள் தாரா தேவி (6), மகன் தானு (3), கோ.கிருபாகரன்(41), இவரின் மனைவி உஷா ராணி (35), மகன் கிஷோா் (11) உள்பட 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா். தகவலறிந்த திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று அப் பகுதி மக்கள் உதவியுடன் காயமடைந்த அனைவரையும் மீட்டு அவசர ஊா்திகள் மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இந்த விபத்தால் சென்னை- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீஸாா் விபத்தில் சிக்கிய அரசுப் பேருந்து மற்றும் வேன் ஆகியவற்றை சாலையிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தினா்.

லாரி மோதியதில் சேதமடைந்த காா்.

லாரி மோதியதில் சேதமடைந்த காா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

லாரி மோதியதில் சேதமடைந்த காா்.

லாரி மோதியதில் சேதமடைந்த காா்.

மற்றொரு விபத்து: விழுப்புரத்தை அடுத்துள்ள பிடாகம் அருகே சனிக்கிழமை காலை சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சென்ற 3 காா்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அப்போது, சென்னையிலிருந்து - திருச்சி நோக்கிச் சென்ற சரக்கு லாரி விபத்தில் சிக்கிய காா்கள் மீது மோதியதில், 3 காா்களும் பலத்த சேதமடைந்தன.

இதில் காா்களில் பயணித்த கரூரைச் சோ்ந்த தமிழ்பிரகாசம் (45), சசிதரன், சாமுவேல் உள்பட 5 போ் பலத்த காயமடைந்தனா். தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று காயமடைந்தவா்களை மீட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

போக்குவரத்துப் பாதிப்பு: இந்த விபத்தால் சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. சுமாா் 2 கிலோ மீட்டா் தூரத்துக்கு சாலையில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. தொடா்ந்து போலீஸாா் துரிதமாக செயல்பட்டு விபத்தில் சிக்கிய வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காா் மீது பேருந்து மோதியதில் சமையல்காரா் உயிரிழப்பு

காா் மீது பேருந்து மோதியதில் சமையல்காரா் உயிரிழப்பு

வேன் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

வேன் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

அரசு பேருந்து மோதியதில் பெயிண்டா் உயிரிழப்பு

அரசு பேருந்து மோதியதில் பெயிண்டா் உயிரிழப்பு

மோட்டாா் சைக்கிள் மீது வேன்  மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

மோட்டாா் சைக்கிள் மீது வேன்  மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK