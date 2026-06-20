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விழுப்புரம்

குடும்ப அட்டைகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டம்: அலுவலா்கள் பேச்சுவாா்த்தை

அரசூா் பாரதி நகா் மக்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டாட்சியா் ரகுராமன் உள்ளிட்டோா்.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 2:43 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், அரசூா் பாரதி நகரில் விபத்துகளைத் தவிா்க்கும் வகையில் மேம்பாலம் கட்டித் தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி, இந்த பகுதி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் குடும்ப அட்டைகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தை வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்திருந்த நிலையில், அலுவலா்கள் பேச்சுவாா்த்தையால் போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டம், அரசூா் பாரதி நகா் பகுதியில் 550-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. திருச்சி -சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு மிக அருகாமையில் இந்த பகுதி அமைந்திருப்பதால், சாலை விபத்துகளால் உயிரிழப்புகள் அதிகம் நிகழ்கின்றன. சாலையைக் கடக்க முடியாமல் மாணவ, மாணவிகள், பெண்கள், வயதானவா்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரும், விவசாய விளைபொருள்களைக் கொண்டு செல்ல முடியாமல் விவசாயிகளும் அவதியுற்று வருகின்றனா்.

இதையடுத்து அரசூா் பாரதி நகா் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டித்தர வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனா். ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் புகாா் மனு அளித்தும் எந்தவித பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படாத நிலையில், அரசூா் பாரதி நகா் மக்கள் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்து, தங்களின் குடும்ப அட்டைகளை ஒப்படைக்ககும் போராட்டத்தை மேற்கொள்வதாக அறிவித்திருந்தனா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டாட்சியா் ரகுராமன், காவல் ஆய்வாளா் அழகிரி மற்றும் அலுவலா்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலை அரசூா் பாரதி நகருக்குச் சென்று பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். மேம்பாலம் கட்ட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அலுவலா்களிடம் எடுத்துரைப்பதாகவும், அதுவரை தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து பொதுமக்கள் தங்கள் போராட்டத்தை ஒத்திவைப்பதாக அறிவித்தனா்.

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