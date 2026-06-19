ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் குழும பொறுப்புகளை தமது வாரிசுகளிடம் ஒப்படைக்கும் பணி நிறைவடையும் நிலையில் இருப்பதாக அந்நிறுவன தலைவா் முகேஷ் அம்பானி வித்துள்ளாா்.
ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன பங்குதாரா்களின் வருடாந்திரக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முகேஷ் அம்பானி பேசியதாவது:
ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் குழும நிறுவன பொறுப்புகள் எனது வாரிசுகள் ஆகாஷ், இஷா, அனந்த்திடம் ஒப்படைக்கும் பணி நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. பணிகள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ முடிந்துவிட்டன.
ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்திலுள்ள முக்கிய நிறுவனங்களின் அன்றாட பணிகளை 3 பேரும் தற்போது தலைமை ஏற்று நடத்தி வருகின்றனா்.
நுகா்வுத் துறை வா்த்தகத்தை இஷா தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறாா். தொழில்நுட்ப வா்த்தகத்தை ஆகாஷும், எரிசக்தி வா்த்தகத்தை அனந்த் அம்பானியும் தலைமை தாங்கி நடத்துகின்றனா். அவா்கள் 3 பேராக இருந்தாலும், உயிா் ஒன்றுதான். அந்த உயிா், ரிலையன்ஸ்தான். ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் எதிா்காலம் பாதுகாப்பான கரங்களில் இருந்தால் மட்டும் போதாது. மிகப்பெரிய உச்சத்தில் ரிலையன்ஸை கொண்டு செல்லும் கரங்களில் அது இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியாா் நிறுவனங்களில் ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமமும் ஒன்று. அதன் தலைவராக தற்போது உள்ள முகேஷ் அம்பானி, ஆசியாவில் 2-து மிகப்பெரிய பணக்காரா் ஆவாா். அவரின் சொத்து மதிப்பு சுமாா் ரூ.8.39 லட்சம் கோடியாக இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 20-ஆவது வயதில் 1977-ஆம் ஆண்டில் ரிலையன்ஸ் குழும நிா்வாகக் குழுவில் அவா் சோ்ந்தாா். பிறகு 2002-ஆம் ஆண்டில் அவரின் தந்தையும், தொழிலதிபருமான திருபாய் அம்பானியின் மறைவுக்கு பிறகு, அதன் தலைவராகப் பதவியேற்றாா். பிறகு அவரும், அவரின் இளைய சகோதரா் அனில் அம்பானியும், தந்தை திருபாய் அம்பானியால் நடத்தப்பட்ட ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களை பரஸ்பரம் பிரித்துக் கொண்டனா்.
முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமம், பெட்ரோல் டீசல் விற்பனை, தொலைத் தொடா்பு துறை (ஜியோ), சில்லறை வா்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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