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விழுப்புரம்

பெலாகுப்பம் ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், பெலாகுப்பம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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பெலாகுப்பம் ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீரை ஊற்றும் சிவாச்சாரியாா்.

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:16 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், பெலாகுப்பம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவை முன்னிட்டு 24-ஆம் தேதி காலை பந்தகால் நடுதல் மற்றும் காப்பு அணிதல் நடைபெற்றது. 25-ஆம் தேதி அனுக்ஞை, ஸ்ரீவிக்னேஸ்வர பூஜை ஹோமம், ஸ்ரீலஷ்மி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமம் நடைபெற்றது. மாலை புண்ணியாகவாசனம், வாஸ்து சாந்தி, பிரவேச பலி, யாகசாலை பிரவேசம், முதல்கால யாகபூஜை, பூா்ணாஹீதி மற்றும் பிரசாதம் வழங்குதல் நடைபெற்றது.

வெள்ளிக்கிழமை காலை கோ பூஜை, நாடி சந்தானம், தம்பதி பூஜை, இரண்டாம் கால யாக பூஜை, பூா்ணாஹீதி, தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து கடம் புறப்பாடு நடைபெற்று ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் விமான கோபுர கலசம் மற்றும் மூலவா், பரிவார தேவதைகளுக்கு புனிதநீா் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து மகா தீபாராதனையும், பிரசாதமும், அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

இதில் பெலாகுப்பம் மற்றும் பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து வந்திருந்த பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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