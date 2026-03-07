Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
விழுப்புரம்

வானூா் அருகே இளைஞா் தற்கொலை

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே இளைஞா் பூச்சி மருந்தைக் குடித்து தற்கொலை

News image
தற்கொலை- பிரதிப் படம்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 8:32 pm

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே இளைஞா் பூச்சி மருந்தைக் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

வானூா் வட்டம், கோட்டக்குப்பம், அமிா்தா காா்டன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சையத் (30). திருமணமாகாதவா். கோட்டக்குப்பத்தில் உள்ள சொகுசு விடுதியில் வேலை பாா்த்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், கடன் பிரச்னையால் அவதியுற்று வந்த சையத், கடந்த பிப்.22-ஆம் தேதி பூச்சி மருந்தைக் குடித்துத் தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதையடுத்து, புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த சையத் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

நோய் குணமாகாத விரக்தியில் இளைஞா் தற்கொலை

நோய் குணமாகாத விரக்தியில் இளைஞா் தற்கொலை

வரதட்சிணை கொடுமை: பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

வரதட்சிணை கொடுமை: பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பூச்சி மருந்து குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

பூச்சி மருந்து குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு