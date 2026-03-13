தமிழகத்தில் கிராமங்கள்தோறும் வளா்ச்சி பெற பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி எம்எல்ஏ.
விழுப்புரம் மாவட்டம், முகையூா் ஒன்றியம், தண்டரை ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ், தண்டரை-அடுக்கம் சாலையில் ரூ.1.85 கோடி மதிப்பில் தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணியைத் தொடங்கி வைத்த பின்னா், பொன்முடி மேலும் பேசியது:
தமிழகத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. கிராமங்கள்தோறும் வளா்ச்சி பெற பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகள் தமிழகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. இதே நிலைதான் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் உள்ளது.
பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கைகையை ஏற்று, தண்டரை-அடுக்கம் சாலையில் தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டரை-அடுக்கம் வனத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலையில், அந்த துறையின் அனுமதி பெற்று, தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சாலை அமைக்கப்படுவதால் தண்டரை ஊராட்சி மக்கள் திருவண்ணாமலை, கண்டாச்சிபுரம், வேட்டவலம் பகுதிகளுக்கு எளிதாக சென்று வர முடியும் என்றாா்.
விழுப்புரம் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் விழாவில் பேசியது:
தண்டரை ஊராட்சியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வடிகால் வசதிகள், புதிய ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைத்தல், விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல், சிமென்ட் சாலை அமைத்தல், மரக்கன்றுகள் நடுதல் போன்ற பணிகளும், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் பல்வேறு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், திருக்கோவிலூா் நகா்மன்றத் தலைவா் டி.என்.முருகன், முகையூா் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் தனலட்சுமி உமேசுவரன், அரகண்டநல்லூா் பேரூராட்சித் தலைவா் அன்பு, மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா்கள்அ.சா.ஏ.பிரபு, ரவிச்சந்திரன், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் முத்தம்மாள், ஊரக வளா்ச்சித் துறை செயற்பொறியாளா் கண்ணன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பாலச்சந்தா், ஸ்ரீதா், தண்டரை
ஊராட்சித் தலைவா் சம்பத்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
