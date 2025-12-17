கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான இறகுபந்து போட்டி
கடலூர்

கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான இறகுபந்து போட்டி

Published on

காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்.ஜி.ஆா். அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் சாா்பில், சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வி துறை விளையாட்டு அரங்கில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான இறகுப்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் விளையாட்டுப் போட்டிகள் புதன்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்றன.

போட்டி தொடக்க விழாவில் ஒருங்கிணைப்பாளா் ரா.சரவணன் வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் மீனா தலைமை வகித்தாா். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித் துறை இணை இயக்குநா் வெங்கடாசலபதி முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக அண்ணாமலைநகா் 6-ஆவது என்சிசி பட்டாலியன் நிா்வாக அதிகாரி லெப்டினன்ட் கா்னல் நாராயணன் பங்கேற்று போட்டிகளை தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.

போட்டியில் கடலூா், விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரிகளில் இருந்து மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று விளையாடினா்.

இறகுபந்து போட்டியில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக கேம்பஸ் அணி முதலிடத்தையும், கடலூா் செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி அணி இரண்டாமிடத்தையும், மயிலாடுதுறை டி.ஏ.சி. கல்லூரி அணி, சிதம்பரம் ஸ்ரீராகவேந்திரா கல்லூரி அணிகள் மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன.

இறகுபந்து பெண்கள் பிரிவில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக கேம்பஸ் அணி முதலிடத்தையும், விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூா் வள்ளியம்மை கல்லூரி அணி இரண்டாமிடத்தையும், பூம்புகாா் மற்றும் திண்டிவனம் அரசு கலைக் கல்லூரி அணிகள் மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன.

பின்னா் நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித் துறை முதல்வா் கோபிநாத் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பரிசுகளை வழங்கினாா். பெண்கள் கன்வீனா் பானுப்பிரியா நன்றி கூறினாா்.

விழாவில் பேராசிரியா்கள் பாலமுருகன், பூபேஷ் மூா்த்தி மற்றும் கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த உடற்கல்வி இயக்குநா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா். போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை எம்.ஜி.ஆா். அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி இயக்குநா் ஆா்.சரவணன் செய்திருந்தாா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com