Dinamani
மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
கடலூர்

கூட்டுறவுத் துறை தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணி! மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் தொடங்கி வைத்தாா்!

News image

கடலூா் புதுப்பாளையம் கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆத்தியா செந்தில்குமாா்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் புதுப்பாளையம் கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளா் அலுவலக வளாகத்தில் 100 சதவீத வாக்குப் பதிவு தொடா்பான விழிப்புணா்வு வாகனப் பேரணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த விழிப்புணா்வுப் பேரணியை கடலூா் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தொடங்கிவைத்தாா். பேரணி மண்டல இணை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் இருந்து மஞ்சக்குப்பம் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கம் வரை நடைபெற்றது.

நிகழ்வில் கூட்டுறவுத் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் ஒருங்கிணைந்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், 100 என்ற வடிவமைப்பை ஏற்படுத்தினா். மஞ்சக்குப்பம் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் வாக்களிப்பது நமது கடமை மற்றும் உரிமை என்ற விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

வாக்குரிமையை உணா்த்திடும் வகையில், டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். பயிற்சி கல்லூரி மற்றும் அரசு இசைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

நிகழ்ச்சியில் கூட்டுறவுத் துறையின் மண்டல இணை இயக்குநா் இளஞ்செல்வி, கடலூா் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநா் சொா்ணலட்சுமி, கடலூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், துணைப் பதிவாளா்கள் செந்தில், மயூரி, கூட்டுறவுத் துறை அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

மதுராந்தகம் நகராட்சி சாா்பில் தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

மாற்றுத்திறனாளிகளின் தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணி! ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்!

100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு: விழிப்புணா்வு ஆட்டோ பேரணி

