/
கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே சாலை விபத்தில் காயமடைந்த மூதாட்டி மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பண்ருட்டி வட்டம், கீழ் அருங்குணத்தை அடுத்த ஏ.குச்சிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மங்கையா்கரசி (73). இவா், கடந்த 2-ஆம் தேதி இரவு வானமாதேவி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பால் வாங்க நடந்து சென்றாா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த பைக் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்தனா். இதையடுத்து, கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மங்கையா்கரசி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், நெல்லிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பூக்கட்டும் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு