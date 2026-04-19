வாக்குச் சாவடி அலுவலா்கள் பதற்றமின்றி வாக்குப் பதிவை நடத்த வேண்டும் என்று கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்கள் மற்றும் வாக்குப் பதிவு அலுவலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட மறுபயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுவதை கடலூா் புதுப்பாளையம் புனித அன்னாள் மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி, பண்ருட்டி ஜான்டூவி தொடக்கப் பள்ளி ஆகிய மையங்களில் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, அவா் தெரிவித்ததாவது:
தோ்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ள வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்கள் மற்றும் வாக்குப் பதிவு அலுவலா்கள் - 1, 2, 3 ஆகியோருக்கான இரண்டாம் கட்ட மறு பயிற்சி வகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடலூா் மாவட்டத்தில் 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் உள்ள மையங்களில் நடைபெற்ற மறு பயிற்சி வகுப்பில் மொத்தம் 12,436 அலுவலா்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட மறு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. மூன்றாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பு வரும் 22-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
வாக்குப் பதிவுக்குத் தேவையான தோ்தல் பொருள்கள், வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், மண்டல அலுவலா்கள் ஒப்படைக்கும்போது பட்டியலில் உள்ளவாறு சரிபாா்த்துக்கொள்ள வேண்டும். வாக்குச் சாவடி பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்கள் வாக்குப் பதிவுக்கு முந்தைய நாள் நண்பகல் 12 மணிக்கு வாக்குச் சாவடிக்கு சென்றடைய வேண்டும். மண்டல அலுவலரிடமிருந்து வாக்குப் பதிவுக்குத் தேவையான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் பொருள்களை பெறும்போது பட்டியலில் உள்ளவாறு எந்தவொரு பொருளும் விடுபடாமல் சரிபாா்த்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
வாக்குச் சாவடி அலுவலா்கள் பணியின்போது பதற்றமின்றி வாக்குப் பதிவை நடத்த வேண்டும். வாக்கு பதிவை நல்ல முறையிலும், நோ்மையாகவும், நியாயமாகவும் நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு மற்றும் கடமை வாக்குப் பதிவு அலுவலா்களுக்கு உள்ளது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, பண்ருட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கமலம், உதவித் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் சிவக்குமாா், பலராமன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி
தோ்தலை வாக்குச் சாவடி அலுவலா்கள் நோ்மையாக நடத்த வேண்டும்! - கடலூா் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்
வாக்குச் சாவடி மையங்கள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
தபால் வாக்குகள் குறித்த நிலை அலுவலா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்
வீடியோக்கள்
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
தினமணி செய்திச் சேவை
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு