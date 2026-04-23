காட்டுமன்னாா்கோவில் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கைப்பேசி கோபுரத்தின் மீது 35 வயது மதிக்கத்தக்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞா் புதன்கிழமை காலை திடீரென ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த காட்டுமன்னாா்கோவில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சையத் அப்சல், அந்த நபரை கீழே இறங்கச் சொல்லி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். மேலும், போலீஸ் விசாரணையில், அந்த நபா் காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே பழஞ்சநல்லூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலம்பரசன் என்பதும், இவருக்கும் அதே ஊரைச் சோ்ந்த தீபாவுக்கும் திருமணமாகி 4 குழந்தைகள் உள்ளதும் தெரியவந்தது. மேலும், கணவன், மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்படுமாம்.
இந்த நிலையில், கைப்பேசி கோபுரத்தில் ஏறி போராட்டம் நடத்திய சிலம்பரசன், கையில் வெள்ளைக் காகிதத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் புகைப்படத்தை வைத்திருந்தாா். கடந்த சில மாதங்களாக அவா் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது.
காலை 10 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 2 மணி வரை போலீஸாா் அவரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியும் கைப்பேசி கோபுரத்திலிருந்து அவா் கீழே இறங்கி வரவில்லை. தொடா்ந்து, உறவினா்களை வரவழைத்து சிலம்பரசனிடம் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்படியும் அவா் இறங்காததால், தீயணைப்பு மீட்புத் துறையினா் உதவியுடன் அவரை கயிறு கட்டி கீழே இறக்கி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு