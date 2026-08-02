கடலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் முகாமில் பெறப்பட்ட 26 மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகளுக்கு மாவட்ட எஸ்.பி. விவேகானந்த சுக்லா உத்தரவிட்டாா்.
கடலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மக்கள் குறைதீா் முகாம் (பெட்டிஷன் மேளா) நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, மாவட்ட எஸ்.பி. விவேகானந்த சுக்லா தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற முகாமில், பொதுமக்களிடமிருந்து மொத்தம் 26 புகாா் மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
அந்த மனுக்கள் தொடா்பாக மாவட்ட எஸ்.பி. நேரடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு, ஒவ்வொரு மனுவின் தன்மையையும் ஆய்வு செய்தாா். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகள் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, மனுதாரா்களின் குறைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காணத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
இந்த முகாமில், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.கோடீஸ்வரன், துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் தினேஷ்குமாா் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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