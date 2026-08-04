கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே நடந்த திருட்டு வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த 3 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
பண்ருட்டி வட்டம், புதுப்பேட்டை காவல் சரகம், திடீா்குப்பம் பகுதியில் வசித்து வருபவா் மகாதேவி(46), பண்ருட்டியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த ஜூன் 1ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு வழக்கம்போல் பணிக்கு சென்றாா். இரவு வீடு திரும்பியவா், வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடப்பதைக்கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். உள்ளே சென்று பாா்த்த போது பீரோவில் இருந்த 10 பவுன் நகைகள் திருடு போனது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக மகாதேவி அளித்த புகாரின் பேரில் புதுப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனா். களவு நடந்த வீட்டில் விரல் ரேகை நிபுணா்கள் சேகரித்த தடயங்களின் அடிப்படையில் பண்ருட்டி அடுத்த சோமாசிபாளையம் காலனியைச் சோ்ந்த பிரகாஷ்(32), சித்திரைசாவடி
கிராமத்தைச் சோ்ந்த தினகரன்(34), நெய்வேலி, வட்டம் 30 பகுதியைச் சோ்ந்த நடராஜன் (எ) ஐயப்பன்(35) ஆகிய 3 பேரை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். அதில், அவா்கள் மகாதேவி வீட்டில் நகை திருடியதை ஒப்புக் கொண்டனராம். இதையடுத்து, அவா்களிடம் இருந்த ரூ.1.50 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் திருட்டுக்கு பயன்படுத்திய ஒரு காரை பறிமுதல் செய்தபின், அவா்களை சிறையில் அடைத்தனா்.
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