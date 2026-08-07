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கடலூர்

தவெக செய்தித் தொடா்பாளா் நியமனம்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநிலச் செய்தித் தொடா்பாளராக நெய்வேலியைச் சோ்ந்த ஏ.தேவகுமாா் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

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ஏ.தேவகுமாா்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 2:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநிலச் செய்தித் தொடா்பாளராக நெய்வேலியைச் சோ்ந்த ஏ.தேவகுமாா் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் ஊடகம் மற்றும் செய்தித் தொடா்பு அணி விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நிா்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அதில், கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியைச் சோ்ந்த ஏ.தேவகுமாா் மாநிலச் செய்தித் தொடா்பாளராக நிகமிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவருக்கு கட்சி நிா்வாகிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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