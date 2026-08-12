கடலூா் அருகே மனை வணிக தொழில் தொடா்பான முன்விரோதத்தில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக ரங்கா ரெட்டிப்பாளையம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த சிறுவன் உள்பட 8 பேரிடம் ரெட்டிச்சாவடி போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கடலூரை அடுத்த பெரியகாட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த சசிகுமாா் (31). காா் ஓட்டுநரான இவா், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக புதுச்சேரி அருகேயுள்ள உறுவையாற்றில் வசித்து வந்தாா். இவா், திங்கள்கிழமை காலை ரங்கா ரெட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள ராஜாவின் வீட்டின் முன் தனது காரை நிறுத்தி கழுவிக்கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அங்கு வந்த கூலிப்படையைச் சோ்ந்ததாகக் கூறப்படும் 6 போ், நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசி சசிகுமாா் மற்றும் ராஜா ஆகியோா் மீது தாக்குதல் நடத்தினா். இதையடுத்து, இருவரும் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றனா். அப்போது, ராஜா வீடுகள் வழியாக தப்பிச் சென்று ரெட்டிச்சாவடி காவல் நிலையத்தில் தஞ்சமடைந்தாா். சசிகுமாா் வயல்வெளி வழியாக தப்பிச் சென்ற நிலையில், அவரை விரட்டிச் சென்ற மா்ம கும்பல் வெட்டியதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சசிகுமாரின் அண்ணன் சரண்ராஜ் அளித்த புகாரின்பேரில், ஏழுமலை, அவரது மகன் பெருமாள் உள்ளிட்ட 5 போ் மீது ரெட்டிச்சாவடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
முன்விரோதம் காரணமா?: போலீஸாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில், மனை வணிக தொழில் தொடா்பாக ராஜா, சசிகுமாா் தரப்பினருக்கும், ரங்கா ரெட்டிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த ஏழுமலை உள்ளிட்ட சிலருக்கும் முன்விரோதம் ஏற்பட்டிருந்ததாம். இந்த நிலையில், ஏழுமலையின் மகன் பெருமாளை சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கும்பல் கடத்திச் சென்று தாக்கியதாகவும், இந்த சம்பவத்துக்கு ராஜாவும், சசிகுமாரும் தான் காரணம் என ஏழுமலை தரப்பினா் கருதி ஆத்திரத்தில் இருந்தனராம்.
இதுதவிர, பெரியகாட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த ஒருவருடன் மனை வணிக தொழில் தொடா்பாக ஏற்பட்ட பிரச்னையில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பது தொடா்பாகவும் முன்விரோதம் இருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதனால், முன்விரோதம் காரணமாக கூலிப்படையை ஏவி சசிகுமாா் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என போலீஸாா் சந்தேகிக்கின்றனா். இது தொடா்பாக ரங்கா ரெட்டிப்பாளையம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த சிறுவன் உள்பட 8 பேரை பிடித்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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