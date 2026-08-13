Dinamani
மாணவர்கள் போராட்டம்: பாஜகவிடம் பதில் இல்லை! அகிலேஷ் யாதவ்மாணவரையே குற்றவாளியாக்கி உண்மையை மறைக்கப் பார்க்கிறதா, தவெக அரசு? - கனிமொழி கேள்வி!வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு: முதல்வர் நாளை தொடக்கி வைக்கிறார்!இரண்டாவது நாளாக சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறவைு!புறக்கணிக்கப்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளுக்காக பிரசாரம்! சிஜேபி அபிஜீத் தீப்கே முன்னாள் நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை! நாடாளுமன்றக் குழு அறிவிப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.33 ஆக நிறைவு!சென்னையில் 4 மடங்கு உயர்ந்த சொத்து வரி! அதிர்ச்சியில் மக்கள்! குட்டிக்கதை, சினிமா வசனம், பாட்டு: பட்ஜெட் விவாதத்தில் அசத்திய அமைச்சர் மரிய வில்சன்!தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும்: பேரவையில் ஆதவ் அர்ஜுன் பேச்சு
/
கடலூர்

‘போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’: உறுதிமொழி ஏற்பு

News image

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவாளா் ரா.சிங்காரவேல் முன்னிலையில் ‘போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ உறுதிமொழி ஏற்ற பல்கலைக்கழக ஆசிரியா்கள், ஊழியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்ஆா்கே பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற போதை எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கில் உறுதிமொழி ஏற்றோா்.

சிதம்பரம், ஆக.12: சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி பல்கலைக்கழக சீனிவாச சாஸ்த்திரி அரங்கின் முன் நடைபெற்றது.

பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் இரா.சிங்காரவேல், உறுதிமொழியை வாசிக்க, தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி ஆா்.எஸ்.குமாா், பல்கலைக்கழக புல முதல்வா்கள், துறைத் தலைவா்கள், இயக்குநா்கள், ஆசிரியா்கள், மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் பெருந்திரளாக கலந்துகொண்டு உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனா்.

எம்.ஆா்.கே. கல்லூரியில்....: காட்டுமன்னாா்கோவிலில் உள்ள எம்.ஆா்.கே. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியில், நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் மற்றும் பொறியியல் துறை சாா்பில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் ராகிங் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

கல்லூரித் தலைவா் எம்.ஆா்.கே.பி.கதிரவன் தலைமை வகித்து கருத்தரங்கை தொடங்கிவைத்தாா். கல்லூரியின் நிா்வாக அலுவலா் இ.கோகுலக்கண்ணன், கல்லூரி மேலாளா் கே.விஸ்வநாத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா் ந.சித்திவிநாயகம் வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் கே.ஆனந்தவேலு வாழ்த்துரையாற்றினாா்.

கடலூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் இ.மணிகண்டன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று போதைப்பொருள்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசினாா். காட்டுமன்னாா்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கே.பாபு, பொறியியல் துறைத் தலைவா் எஸ்.சத்தியமூா்த் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தினாா். திட்ட அலுவலா் எம்.பிரபு நன்றி கூறினாா். கருத்தரங்கில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் ராகிங் எதிா்ப்பு குறித்து மாணவ, மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ கையொப்ப இயக்கம்

‘போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ கையொப்ப இயக்கம்

அண்ணாமலைப் பல்கலை.யில் ஓய்வூதியா்கள் முற்றுகை

அண்ணாமலைப் பல்கலை.யில் ஓய்வூதியா்கள் முற்றுகை

அண்ணாமலைப் பல்கலை. ஆராய்ச்சியாளா் கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை

அண்ணாமலைப் பல்கலை. ஆராய்ச்சியாளா் கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை

அண்ணாமலை பல்கலை நுழைவாயில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 100-க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கைது

அண்ணாமலை பல்கலை நுழைவாயில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 100-க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கைது

விடியோக்கள்

கதை, வசனம், பாடல்! பேரவையில் கலக்கும் அமைச்சர் மரிய வில்சன்! | TN Assembly | TVK

கதை, வசனம், பாடல்! பேரவையில் கலக்கும் அமைச்சர் மரிய வில்சன்! | TN Assembly | TVK

மதம் - மொழி - மரியவில்சன் - TVK அரசு | Perumal mani interview | CM Vijay | TVK | TN Assembly

மதம் - மொழி - மரியவில்சன் - TVK அரசு | Perumal mani interview | CM Vijay | TVK | TN Assembly