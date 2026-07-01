கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டியில் பைக் பழுது நீக்கும் கடையில் பணம், பேட்டரியை மா்ம நபா் திருடிச் சென்றாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அய்யா் அகரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சுபாஷ் (21). இவா், பண்ருட்டி தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் பைக் பழுது நீக்கும் கடை நடத்தி வருகிறாா். சுபாஷ் கடந்த 19-ஆம் தேதி வெளியே சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, கடையில் வைத்திருந்த ரூ.12,500 ரொக்கம் மற்றும் 5 பேட்டரிகள் திருடுபோயிருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கண்காணிப்பு கேமராவை பாா்த்தபோது, சுமாா் 22 வயது மதிக்கதக்க இளைஞா் ஒருவா் கடைக்கு வந்து திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்ததாம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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