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கடலூர்

பூச்சி கடித்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் அருகே பூச்சி கடித்து, சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுவன் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

சிதம்பரம் அருகேயுள்ள பூதங்குடி தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்த சபரிநாதன் மகன் மோஷிக்ராஜ் (12).

இவா், அரசுப் பள்ளியில் 7-ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்தாா். மோஷிக்ராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வீட்டின் அருகே பட்டம் விட்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அவரது காலில் பூச்சி ஒன்று கடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவா் சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை மோஷிக்ராஜ் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து ஒரத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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