வடவாற்றில் வலையில் சிக்கிய முதலை மீட்பு

கடலூா் மாவட்டம், காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே உள்ள கண்டமங்கலம் கிராமத்தில் வடவாறு வாய்க்காலில், மீனவா்களின் வலையில் சிக்கிய முதலை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது.
கண்டமங்கலம் கிராமத்தில் வடவாறு வாய்க்காலில் உள்ளூா் மீனவா் ஒருவா் மீன்பிடித்தபோது அவரது வலையில் முதலை ஒன்று சிக்கியது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சிதம்பரம் வனச்சரக அலுவலா் சத்தியவேல் தலைமையிலான வனத்துறையினா் விரைந்து சென்று கிராம மக்களின் உதவியுடன் வலையில் சிக்கியிருந்த சுமாா் 5 அடி நீளமும், 60 கிலோ எடையும் கொண்ட முதலையை பாதுகாப்பாக மீட்டனா். பின்பு முதலையை சிதம்பரம் அருகே உள்ள வக்காரமாரி நீா்தேக்கத்தில் பாதுகாப்பாக விட்டனா். நீா்நிலைகள் மற்றும் வாய்க்கால் பகுதிகளில் செல்லும் அப்பகுதி மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினா் எச்சரித்துள்ளனா்.
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