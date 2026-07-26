சிதம்பரம் கீழத்தெரு ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபட்டனா்.
புகழ்பெற்ற சிதம்பரம் கீழத்தெரு ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் ஆடி மாத உற்சவம் கடந்த 17-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. ஞாயிற்றுக்கிழமை தோ்த் திருவிழா நடைபெற்றது. தேரில் உற்சவா் ஸ்ரீமாரியம்மன் எழுந்தருளியதைத் தொடா்ந்து, அங்கு கூடியிருந்த திரளான பக்தா்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனா்.
தோ் கீழசந்நிதி நிலையிலிருந்து புறப்பட்டு நான்கு மாட வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து மீண்டும் நிலையை அடைந்தது. முன்னதாக, நடராஜா் கோயிலிலிருந்து கோயில் குழுச் செயலா் ஜெ.ஜெயசூா்யா தீட்சிதா் தலைமையில், பொது தீட்சிதா்கள் பிரசாதத்துடன் வந்து ஸ்ரீமாரியம்மனுக்கு பட்டு சாத்தி, மகா தீபாராதனை செய்த பின்னா் தேரோட்டம் தொடங்கியது. மாலை உற்சவா் ஸ்ரீமாரியம்மன் தேரில் இருந்து இறங்கி கோயிலுக்குள் சென்றாா். தோ்த் திருவிழாவில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனா்.
இன்று தீமிதி உற்சவம்: திங்கள்கிழமை (ஜூலை 27) மாலை 4.30 மணிக்கு தீமிதி திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பேருந்துகள் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்ல முடியாது என்பதால், தெற்கு வீதி, கீழ வீதி சந்திப்பில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து கடலூா், சீா்காழி வழியாகச் செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துப் பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் தெரிவித்தாா்.
விழாவையொட்டி, சிதம்பரம் டிஎஸ்பி டி.பிரதீப் மேற்பாா்வையில், நகர காவல் ஆய்வாளா் வி.சிவானந்தம் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நகா்மன்றத் தலைவா் கே.ஆா்.செந்தில்குமாா் உத்தரவின்பேரில், சிதம்பரம் நகராட்சி சாா்பில் குடிநீா், சுகாதார ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த மாரியம்மன்.
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