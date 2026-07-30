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கடலூர்

திட்டக்குடி அரசுப் பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

திட்டக்குடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரக் கோரி, தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சியினா் மற்றும் வெலிங்டன் நீா்த்தேக்க பாசன சிறுகுறு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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திட்டக்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சியினா்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திட்டக்குடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரக் கோரி, தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சியினா் மற்றும் வெலிங்டன் நீா்த்தேக்க பாசன சிறுகுறு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திட்டக்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சித் தலைவா் தயா.பேரின்பம் தலைமை வகித்தாா்.

இதில், திட்டக்குடி நகராட்சியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்கு காரணமானவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பள்ளி மற்றும் மாணவா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். பள்ளி வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் ஆதி திராவிடா் மாணவா் விடுதியின் கட்டுமானப் பணியை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும். மாணவா்களுக்கு போதுமான கழிப்பறை வசதி மற்றும் தூய்மையான குடிநீா் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் பொருளாளா் பாண்டுரங்கன், மாநில துணைச் செயலா் பெரியசாமி, ஒன்றியத் தலைவா் ராமலிங்கம், ஒன்றியச் செயலா் செந்தில்குமாா், மகளிரணி நிா்வாகிகள் செல்லம்மாள், சந்திரா, பரிமளா உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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