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கடலூர்

நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை தொடங்க வலியுறுத்தி மனு

சிதம்பரம் அருகே உள்ள கீரப்பாளையம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் நூறுநாள் வேலை திட்டத்தை தொடங்கி வேலை வழங்கிட கோரி மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது

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நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை தொடங்க வலியுறுத்தி மனு

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

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சிதம்பரம் அருகே உள்ள கீரப்பாளையம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் நூறுநாள் வேலை திட்டத்தை தொடங்கி வேலை வழங்கிட கோரி மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது

என்னாநகரம், செங்கல்மேடு, பொன்னங்கோவில், கீழ்நத்தம், சி.மேலவன்னியூா், வடஹரிராஜபுரம், கீரப்பாளையம், அய்யனூா், அக்கராமங்கலம், டி.நெடுஞ்சேரி, முகையூா், ஆயிப்பேட்டை உள்ளிட்ட இருபதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் நூறுநாள் வேலை திட்டத்தை தொடங்கி வேலை வழங்கிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் வி.சுப்புராயன், பழ. வாஞ்சிநாதன் மற்றும் ஒன்றிய குழு உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் மனு அளித்து வலியுறுத்தினா். 10 நாள்களுக்குள் குறிப்பிட்ட இந்த கிராமங்களில் வேலையை தொடங்குவதாக வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் உறுதி அளித்தாா்.

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