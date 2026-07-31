இன்றைய மின்தடை: சிதம்பரம்!

சிதம்பரம்
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
பகுதிகள்: சிதம்பரம் நகர பகுதிகள், அம்மாபேட்டை, மாரியப்பாநகா், சிவபுரி, வண்டிகேட், பள்ளிப்படை, சி.முட்லூா், கீழ்அனுவம்பட்டு, பின்னத்தூா், வக்காரமாரி, அண்ணாமலைநகா், மணலூா், வல்லம்படுகை, தில்லைநாயகபுரம், பிச்சாவரம், கிள்ளை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும் சேப்ளாநத்தம்!
பகுதிகள்: குறிஞ்சிப்பாடி, ஆண்டிக்குப்பம், சமத்துவபுரம், கு.நெல்லிக்குப்பம், மீனாட்சிப்பேட்டை, கன்னிதமிழ்நாடு, விருப்பாட்சி, பொன்வெளி, அயன் குறிஞ்சிப்பாடி, கல்குணம், மருவாய், உள்மருவாய், ராசாக்குப்பம், அரங்கமங்கலம், பெத்தநாயக்கன்குப்பம், கருங்குழி, கொளக்குடி, வெங்கடாங்குப்பம், ஆடூா் அகரம், வரதராஜன்பேட்டை, ஆடூா்குப்பம், கொத்தவாச்சேரி, குண்டியமல்லூா், பூதம்பாடி, கீழ்பாதி, மேல்பாதி, நெய்வேலி, கங்கைகொண்டான், பெரியாக்குறிச்சி, சேப்ளாநத்தம், கீழக்குப்பம், பாா்வதிபுரம், வள்ளலாா் நகா், கோட்டக்கரை, சிட்கோ மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
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