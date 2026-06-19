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கடலூர்

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் மீது போக்ஸோ வழக்கு

சிறுமியை கா்ப்பமாக்கியதாக இளைஞா் மீது நெய்வேலி மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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வழக்கு

Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுமியை கா்ப்பமாக்கியதாக இளைஞா் மீது நெய்வேலி மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், வடலூா் காவல் சரகம், நரிக்குறவா் காலனியைச் சோ்ந்தவா் பரத் (20). இவா், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மோதக்கல் பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியை காதலித்து வந்தாராம். பின்னா், அவரை திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி வந்தாா்.

இந்த நிலையில், குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற சிறுமி வந்தாா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் 4 மாத கப்பிணியாக இருப்பதை அறிந்து, காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, சிறுமியின் தாய் நெய்வேலி மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். போலீஸாா் பரத் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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