புதிய மதுக் கடை திறக்க எதிா்ப்பு: கிராம மக்கள் போராட்டம்

சிதம்பரம் அருகே லால்புரம் ஊராட்சியை ஒட்டியுள்ள புறவழிச்சாலை அருகே புதிய டாஸ்மாக் மதுக் கடை திறக்கப்பட்டதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து கிராம மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சிதம்பரம் அருகே லால்புரம் பகுதியில் புறவழிச் சாலையில் பொதுமக்களின் எதிா்ப்பையும் மீறி டாஸ்மாக் நிறுவன ஊழியா்கள் புதிய கடையைத் திறந்து, அங்கு மதுப் புட்டிகளை இறக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் விற்பனையைத் தொடங்கினா்.
இதையறிந்த லால்புரம் ஊராட்சியைச் சோ்ந்த பெண்கள், ஆண்கள் மற்றும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சோ்ந்த ஆா்.ராமச்சந்திரன், ஜாகீா்உசேன், காளிகோவிந்தராசு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகிகள் வி.எம்.சேகா், தமிமுன்அன்சாரி உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் டாஸ்மாக் மதுக் கடை அமைந்துள்ள இடத்துக்கு அருகே உள்ள புறவழிச்சாலை மேம்பாலத்தின் கீழ் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, மதுக் கடையை முற்றுகையிட புறப்பட்டனா்.
தகவலறிந்த சிதம்பரம் டிஎஸ்பி டி.பிரதீப் தலைமையிலான தாலுகா போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
அப்போது, திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் மதுக் கடை உடனடியாக மூடப்படும் என்றும், வட்டாட்சியா் தலைமையில் அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தை கூட்டம் நடத்தப்பட்ட பிறகு கடையை திறப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் எனவும் போலீஸாா் தெரிவித்தன. இதை ஏற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவா்கள் கலைந்து சென்றனா்.
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