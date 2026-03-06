குடிநீா் வசதி கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுலகம் முற்றுகை

குடிநீா் வழங்கக் கோரி விருத்தாசலம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை , சித்தேரிக்குப்பம் கிராம மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டம் நடத்தியதால் அந்த
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அடுத்துள்ள சித்தேரிகுப்பம் கிராமத்தில் பழைய காலனி மற்றும் புது காலனியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். புது காலனி பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்து பழைய காலனி, புது காலனி மற்றும் ஊா் பகுதிக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிாம். இதனால், சீரான குடிநீா் கிடைக்காததால் கடந்த பல மாதங்களாக சிரமப்பட்டு வருகின்றனா். இதுகுறித்து மனு அளித்தும் இதுநாள் வரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாம்.
இதனைக் கண்டித்து விசிக மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் சுப்புஜோதி, துணைச் செயலா் தென்றல் ஆகியோா் தலைமையில் காலனி மக்கள் 50 போ் காலி குடங்களுடன் விருத்தாசலம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனா். அப்போது, சீரான குடிநீா் வசதி மற்றும் மயானப் பாதையில் உள்ள
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சாலை அமைத்துத்தர வேண்டும் என கண்டன முழக்கமிட்டனா். தொடா்ந்து வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனா். மனுவை பெற்றுக் கொண்ட அதிகாரி விரைவில் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவதாகக் கூறினாராம். இதையடுத்து அனைவரும் கலைந்துச் சென்றனா்.
டிரெண்டிங்
கோவில்பட்டி அருகே புது மாப்பிள்ளை தற்கொலை
சேதமடைந்த கட்டடத்தை அகற்றக் கோரி பள்ளியை மாணவா்கள் முற்றுகை
ஆப்பனூா் கிராமத்துக்கு குடிநீா் வழங்கக் கோரிக்கை
தாா் சாலை அமைக்கக் கோரி ஊராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட மக்கள்
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...