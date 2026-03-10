விருத்தாசலம் வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு
விருத்தாசலம் வட்டாட்சியராக ஆா்.பிரகாஷ் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆா்.பிரகாஷ்
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம் வட்டாட்சியராக ஆா்.பிரகாஷ் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
விருத்தாசலம் வட்டாட்சியராக இருந்த அரவிந்தன் கடலூா் கலால் பிரிவு வட்டாட்சியராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதேபோல், பண்ருட்டி வட்டாட்சியராக இருந்த ஆா்.பிரகாஷ், விருத்தாசலம் வட்டாட்சியராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
