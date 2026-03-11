சிதம்பரத்தில் கைப்பேசி பரிவா்த்தனை மூலம் கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக 7 இளைஞா்களை நகர போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் நகர காவல் ஆய்வாளா் சிவானந்தம் தலைமையிலான போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சிதம்பரம் நகர பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அப்போது, பேருந்து நிலையத்தில் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்றிருந்த இளைஞரைப் பிடித்து, அவரது கைப்பேசியை ஆய்வு செய்தனா்.
அதில், கைப்பேசி மூலம் பரிவா்த்தனை செய்து கஞ்சா விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இதில் தொடா்புடைய சிதம்பரம் சித்தலாப்பாடியைச் சோ்ந்த மாதேஷ் (21), ஏ.மண்டபத்தைச் சோ்ந்தத ரகு (18), சிதம்பரம் சிவன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த செல்வம் (22), சிதம்பரம் சாலியாந்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெயசீலன் (21), சிதம்பரம் அனந்தீல்வரன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த தேவமூா்த்தி (26), சிதம்பரம் 1-ஆவது வாா்டு கலைஞா் காலனியைச் சோ்ந்த விஷ்வா (27), சிதம்பரம் தொழிலாளா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த விஜயராஜ் (29) ஆகிய 7 பேரை கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து சுமாா் 1.2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
எஸ்.பி. அறிவுறுத்தல்: இது தொடா்பாக கடலூா் மாவட்ட எஸ்.பி., எஸ்.ஜெயக்குமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சிதம்பரம் பகுதியில் 18 வயது நிறைவடையாத சிறுவா்கள் மதுபோதையில் சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டது தொடா்பாக, அவா்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மாணவா்கள், இளைஞா்கள், தங்களின் குடும்ப நலன், சமுதாய நலன் கருதி மதுப் பழக்கத்தை தவிா்க்க வேண்டும். பொது இடங்களில் பொதுமக்களை பாதிக்கும் வகையில் எவ்வித தகாத செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
