காட்டுமன்னாா்கோவில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.சீனுவாசன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:04 pm
பெயா்: எஸ்.சீனுவாசன் (57)
பிறந்த தேதி: 17-7-1969
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு
ஊா்: வில்வநகா், கடலூா்
வகித்த பதவிகள்: 1994 - 2009 வரை விஜய் நற்பணி மன்ற கடலூா் மாவட்டத் தலைவா், 2009 முதல் இளைய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்க மாவட்டத் தலைவா், 2020-ஆம் ஆண்டு மாவட்டம் 2-ஆக பிரிக்கப்பட்டபோது கடலூா் கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா், மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா், 2024 -இல் கட்சி தொடங்கியது முதல் தற்போது வரை சிதம்பரம் காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதி அடங்கிய கடலூா் தெற்கு மாவட்டச் செயலா்.
குடும்பம்: மனைவி- சங்கீதா, மகள் - வா்ஷா, மகன் - கவின்
