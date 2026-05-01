புதுச்சேரியிலிருந்து குறைந்த விலைக்கு வாங்கி கடலூா் மாவட்டத்திற்கு வாகனங்களில் மதுபிரியா்களால் கொண்டுவரப்பட்ட மதுபுட்டிகளை ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.
கடலூா் மாவட்டம் காட்டுமயிலூரைச் சோ்ந்த வல்லரசு என்பவா் புதுச்சேரியிலிருந்து கொண்டு வந்த 1 லிட்டா் 680 மில்லி (3 மதுப் புட்டிகள்) மதுபானத்தை தமிழக போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இதனை எதிா்த்து அவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த மனு நீதிபதி எம். நிா்மல்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, தமிழக அரசின் விதிமுறைகளின்படி தனிநபா்கள் 4.5 லிட்டா் வரை மதுபானம் வைத்திருக்க அனுமதி உள்ள நிலையில், மனுதாரா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது பொருந்தாது எனக் கூறி, அவா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா்.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் புதுச்சேரியிலிருந்து தமிழகத்திற்குள் மதுபானம் கொண்டு வருவதற்கு தடை விதித்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், புதுச்சேரி மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் மதுபானங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன.
அதன்ஒருபகுதியாக, கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் தலைமையில் ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் புதன்கிழமை இரவு வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் காா்களில் சென்றவா்களிடமிருந்து, அவா்களின் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மதுபான புட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பின்னா் அவை அங்கு அழிக்கப்பட்டன. மேலும், மதுபானத்தை எடுத்துச் சென்றவா்களுக்கு போலீசாா் எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பி வைத்தனா்.
