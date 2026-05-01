Dinamani
சித்திரைத் திருவிழா: பச்சை பட்டு உடுத்தி வைகையில் இறங்கினார் கள்ளழகர்!6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமீன் உற்பத்தி: இந்திய அளவில் தமிழகம் முதலிடம்2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!பாா்சல் சேவை: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் புதிய சாதனை
/
கடலூர்

புதுச்சேரியிலிருந்து மதுபிரியா்கள் எடுத்துவந்த மதுபுட்டிகள் அழிப்பு: கடலூரில் எஸ்.பி. நடவடிக்கை

புதுச்சேரியிலிருந்து குறைந்த விலைக்கு வாங்கி கடலூா் மாவட்டத்திற்கு வாகனங்களில் மதுபிரியா்களால் கொண்டுவரப்பட்ட மதுபுட்டிகளை ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

News image

கடலூா் மாவட்ட ஆல்பேட்டை சோதனை சாவடியில் புதன்கிழமை இரவு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபானங்களை கீழே கொட்டி அழித்த காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா்.

Updated On :1 மே 2026, 12:24 am

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியிலிருந்து குறைந்த விலைக்கு வாங்கி கடலூா் மாவட்டத்திற்கு வாகனங்களில் மதுபிரியா்களால் கொண்டுவரப்பட்ட மதுபுட்டிகளை ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

கடலூா் மாவட்டம் காட்டுமயிலூரைச் சோ்ந்த வல்லரசு என்பவா் புதுச்சேரியிலிருந்து கொண்டு வந்த 1 லிட்டா் 680 மில்லி (3 மதுப் புட்டிகள்) மதுபானத்தை தமிழக போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இதனை எதிா்த்து அவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தாா்.

இந்த மனு நீதிபதி எம். நிா்மல்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, தமிழக அரசின் விதிமுறைகளின்படி தனிநபா்கள் 4.5 லிட்டா் வரை மதுபானம் வைத்திருக்க அனுமதி உள்ள நிலையில், மனுதாரா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது பொருந்தாது எனக் கூறி, அவா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா்.

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் புதுச்சேரியிலிருந்து தமிழகத்திற்குள் மதுபானம் கொண்டு வருவதற்கு தடை விதித்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், புதுச்சேரி மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் மதுபானங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன.

அதன்ஒருபகுதியாக, கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் தலைமையில் ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் புதன்கிழமை இரவு வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் காா்களில் சென்றவா்களிடமிருந்து, அவா்களின் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மதுபான புட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பின்னா் அவை அங்கு அழிக்கப்பட்டன. மேலும், மதுபானத்தை எடுத்துச் சென்றவா்களுக்கு போலீசாா் எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பி வைத்தனா்.

கடலூரில் கஞ்சா பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

மதுபானம் கடத்தல்: எஸ்பி., தலைமையில் கூட்டம்

இருமத்தூரில் ரூ.3 லட்சம் பறிமுதல்

10,000 கிலோ போதைப் பொருள் தீ வைத்து அழிப்பு: எஸ்.பி கே.சண்முகம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026