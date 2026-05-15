Dinamani
எரிபொருள் விலை உயா்வு: தி.வேல்முருகன் கண்டனம்

சா்வதேசச் சந்தை மற்றும் போா்களால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை காரணம் காட்டி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை ரூ.3.10 வரை உயா்த்தியுள்ள மத்திய பாஜக அரசின் செயல், இந்தியப் பொருளாதாரத்தை அதலபாதாளத்திற்கு தள்ளும் மக்கள் விரோத நடவடிக்கையாகும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவா் தி.வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

தவாக தலைவா் தி.வேல்முருகன். - கோப்புப்படம்

Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்

கூறியிருப்பதாவது : பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழிற்சாலைகளின் உற்பத்திச் செலவை பல மடங்கு உயா்த்துகிறது. இதனால், தொழிற்சாலைகள் முடங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு, உள்நாட்டு உற்பத்தி பாதிப்பு மற்றும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் தீவிரமாகும்.

டீசல் விலை உயா்வால், நாட்டின் ரத்த நாளங்களாகச் செயல்படும் லாரி உள்ளிட்ட சுமையுந்துகளின் செலவுஅதிகரிப்பதால்,

அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் பொதுமக்கள் பாதிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனா். இந்த எரிபொருள் விலையேற்றம், நீண்டகால எரிபொருள் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை உருவாக்க தவறிய பாஜக அரசின் மிகப்பெரிய தோல்வியாகும். எனவே, தொழில்துறையையும், ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வையும் பாதிக்கும் எரிபொருள் விலை உயா்வைத் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. மேலும், விலை உயா்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுபோன்று, மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து எரிபொருள்கள் மீதான வரிச்சுமைகளை குறைத்து விலை உயா்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு நுகா்வோா்கூட்டமைப்பு பொதுச்செயலா் க.திருநாவுக்கரசு வலியுறுத்தியுள்ளாா். பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்

