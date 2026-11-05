ரேஷன் கடைகளில் 24 அத்தியாவசியப் பொருள்களை குறைந்த விலையில் வழங்க மாா்க்சிஸ்ட் வலியுறுத்தல்
ரேஷன் கடைகள் மூலம் 24 அத்தியாவசியப் பொருள்களை குறைந்த விலையில் தங்குதடையின்றி வழங்க மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
கடலூா் சூரப்பநாயக்கன் சாவடியில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் கடலூா் மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டம்.
ரேஷன் கடைகள் மூலம் 24 அத்தியாவசியப் பொருள்களை குறைந்த விலையில் தங்குதடையின்றி வழங்க மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் கடலூா் மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டம், கடலூா் சூரப்பநாயக்கன் சாவடியில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஜெ.ராஜேஷ் கண்ணன் தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில், சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு காரணமாக நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு தேநீா் மற்றும் உணவுப் பொருள்களின் விலை கடுமையாக உயா்த்தப்பட்டன. தற்போது அரிசி, சா்க்கரை, எண்ணெய் உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருள்களின் விலை உயா்ந்துள்ளன. இதனால் ஏழை, எளிய மக்கள் மற்றும் கூலித் தொழிலாளா்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரேஷன் கடைகள் மூலம் 24 அத்தியாவசியப் பொருள்களையும் குறைந்த விலையில், தேவையான அளவு தட்டுப்பாடின்றி வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டத் தலைநகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.கண்ணன், மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன், மாநிலக் குழு உறுப்பினா்கள் உதயகுமாா், சுப்புராயன், ராமச்சந்திரன், திருவரசு, தேன்மொழி, அமா்நாத், வாஞ்சிநாதன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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