இடிந்து விழும் நிலையில் மேல்நிலை குடிநீா் தொட்டி
சிதம்பரம் அருகே மாரியப்பாநகா் ராஜேந்திர காா்டனில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீா் தேக்கத்தொட்டி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் உள்ளனா்.
மேல்நிலை நீா் தேக்கத்தொட்டியின் கீழ் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள நான்கு பிரதான பிடிமான தூண்கள்.
சிதம்பரம் அருகே மாரியப்பாநகா் ராஜேந்திர காா்டனில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீா் தேக்கத்தொட்டி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் உள்ளனா்.
சிதம்பரம் அருகே உசுப்பூா் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட மாரியப்பாநகா் ராஜேந்திராகாா்டன் பகுதியில் மேல்நிலை குடிநீா் தேக்கத் தொட்டி ஒன்று நான்கு பிடிமான தூண்களும் சிதைந்த நிலையில் எந்த நேரமும் விழக்கூடிய ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இந்த தண்ணீா் தொட்டி மூலம் தினமும் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட இது பயன்பாட்டுக்கு வராமலேயே பத்தாண்டுகள் இருந்தது. பின்னா் ஊராட்சி நிா்வாகம் மீண்டும் அந்த தண்ணீா் தொட்டியை எந்தவிதமான பராமரிப்பும் இன்றி தண்ணீா் ஏற்றி மிக ஆபத்தான நிலையில் பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த தண்ணீா் தொட்டிக்கு பக்கத்திலேயே சிவபுரி பிரதான சாலை இருப்பதால் இடிந்து விழும் நிலை ஏற்பட்டால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனா். எனவே கடலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு மேற்கண்ட மேல்நிலை குடிநீா் தேக்கத் தொட்டியை சீரமைத்து தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
ராஜேந்திராகாா்டன் பகுதியில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல் நிலை நீா் தேக்கத் தொட்டி
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