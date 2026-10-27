பழுதடைந்த மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை அகற்ற கோரிக்கை
திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டம், செம்மாா் கிராமத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கவேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.
செம்மாா் ஊராட்சி விநாயகா் கோயில் தெரு பகுதியில் இடிந்து விழும் நிலையில் காணப்படும் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டம், செம்மாா் கிராமத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கவேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.
திருவெண்ணெய்நல்லூா்ஊராட்சி ஒன்றியம், செம்மாா் ஊராட்சி விநாயகா் கோயில் தெருவில் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் வசித்து வருகின்றனா். இந்த மக்களின் குடிநீா் தேவையை பூா்த்திசெய்யும் வகையில் குடியிருப்புப் பகுதியின் மையத்தில் சுமாா் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட மேல்நிலைத் நீா்த்தேக்கத் தொட்டி பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டியின் 4 தூண்களும் சிதிலமடைந்து, தொட்டி பலமிழந்து காணப்படுகிறது. இதனால் இந்த மேல்நிலை நீா்தேக்கத் தொட்டியானது எந்நேரமும் இடிந்து விழுந்து, அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் கிராம மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள், பொதுமக்கள் அந்த பகுதியில் சென்று வரும் நிலையில், உறுதித் தன்மையில்லாமல் காணப்படும் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு புதிதாக மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்க விழுப்புரம் ஆட்சியா் மற்றும் திருவெண்ணெய்நல்லூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என செம்மாா் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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