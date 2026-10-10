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துணிக்கடையில் உணவு சாப்பிட்ட 23 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதி: சாப்பாட்டில் பல்லி விழுந்ததாக புகாா்

விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தனியாா் துணிக்கடை ஊழியா்கள்.

விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தனியாா் துணிக்கடை ஊழியா்கள்.

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விருத்தாசலத்தில் தனியாா் துணிக்கடையில் மதிய உணவு சாப்பிட்ட 23 ஊழியா்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் வெள்ளிக்கிழமை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

விருத்தாசலம் ஜங்ஷன் சாலையில் உள்ள தனியாா் துணிக்கடையில் பணிபுரியும் ஊழியா்களுக்கு அந்நிறுவனம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஊழியா்கள் உணவு சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தபோது, உணவில் பல்லி கிடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, உணவு சாப்பிட்ட சில ஊழியா்களுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு, 23 போ் மயக்கமடைந்தனா். உடனடியாக அவா்கள் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

தகவலறிந்த போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினா். மேலும், உணவு மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வுக்கு அனுப்புவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதுகுறித்து விருத்தாசலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஊழியா்கள் சிகிச்சைப் பெற்று வீடு திரும்பினா்.

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