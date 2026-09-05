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தினமணி செய்தி எதிரொலி: எரிவாயு தகன மேடை அருகே இருந்த குப்பைகள் அகற்றம்!

பண்ருட்டி, கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கெடிலம் ஆறுஅருகே உள்ள நவீன எரிவாயு தகன மேடை மற்றும் கரும காரிய கொட்டகை அருகே கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பை குவியல்கள் அகற்றப்பட்டது.

பண்ருட்டி, கும்பகோணம் சாலையில் , எரிவாயு தகன மேடை மற்றும் கரும காரிய கொட்டகை அருகே இருந்த குப்பைகள் அகற்றி சுத்தம் செய்யப்பட்ட இடம்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:16 am IST

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி, கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கெடிலம் ஆறுஅருகே உள்ள நவீன எரிவாயு தகன மேடை மற்றும் கரும காரிய கொட்டகை அருகே கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பை குவியல்கள் வெள்ளிக்கிழமை அகற்றப்பட்டது.

பண்ருட்டி நகரப் பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் கெடிலம் ஆறு, வீரட்டானேஸ்வரா் கோயில் பின்புறம் மற்றும் பொது இடங்களில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கெடிலம் ஆற்றின் பாலம் ஓரம் நவீன எரிவாயு தகனமேடை மற்றும் கருமகாரிய கொட்டகை அருகே இறைச்சி கழிவு மற்றும் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டிருந்தது குறித்தும், இந்த குப்பையில் இருந்து வரும் துா்நாற்றத்தால் இறந்தவா்களுக்கு, இறுதிச் சடங்குகூட நிம்மதியாக செய்ய முடியவில்லை என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனா்.

எனவே, கடலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் தலையிட்டு, நவீன எரிவாயு தகன மேடை மற்றும் கரும காரிய கொட்டகை அருகே குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளதை அகற்றி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என தினமணியில் வெள்ளிக்கிழமை (செப்.4) செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் எதிரொலியாக அந்தப் பகுதியில் இருந்த குப்பைகள் அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரில் அகற்றப்பட்டன.

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