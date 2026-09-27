ரெட்டிபாளையம் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் கொள்முதல் நிறுத்தம்: விவசாயிகள் தவிப்பு
ரெட்டிபாளையம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கொள்முதல் பணிகள் முடங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனா்.
ரெட்டிபாளையம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மூடி வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் தூற்றும் இயந்திரம்.
கடந்த 22-ஆம் தேதிமுதல் செயல்பட தொடங்கிய குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், ரெட்டிபாளையம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கொள்முதல் பணிகள் முடங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் அரசு அறிவித்த நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ரெட்டிபாளையம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையமும் ஒன்று எனக்கூறுகின்றனா். இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த 21-ஆம் தேதி வரைதிறக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து வெளியான செய்திகளின் அடிப்படையில் செப்.22-ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது.
ஆனால் அதற்கு முன் இப்பகுதியில் பெய்த மழையால் நெல் மூட்டைகள் மற்றும் தாா்பாய் விரித்து பாதுகாக்கப்பட்ட பல ஆயிரம் மூட்டைகள் நெல் மணிகள் நனைந்து முளைத்து சேதமாகின. இருந்தாலும், நெல் கொள்முதல் பணி தொடங்கியதால் விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் இருந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை முதல் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நெல் கொள்முதல் பணி நடைபெறவில்லை என புகாா் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து குறிஞ்சிப்பாடி உழவா் மன்றத் தலைவா் ஆா்.கே.ராமலிங்கம் கூறுகையில், அறுவடை செய்த நெல்லை கடந்த ஒரு மாதமாக கொட்டிவைத்து இரவு பகலாக காவல் காத்து வருகிறோம். குறித்த காலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்படாததால் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையே அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மழையில் நனைந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கொள்முதல் நிலையத்தில் சுமாா் 7 ஆயிரம் மூட்டைகள் அளவிற்கு நெல் உள்ளது. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னா், கடந்த மூன்று நாள்களில் சுமாா் 1,200 மூட்டைகள் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிய வருகிறது.
இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை (செப்.25) முதல் நெல் கொள்முதல் பணி நடைபெறவில்லை. ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளரை தொடா்பு கொண்டு கேட்டதற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் செயல்படும் என தெரிவித்துள்ளாா். மாவட்ட நிா்வாகத்தின் மெத்தன போக்கால் விவசாயிகளின் கடின உழைப்பால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நெல் மணிகள் பாழாகி வருகிறது என்றாா்.
ரெட்டிபாளையம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல்லை காய வைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள்.
இதுகுறித்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய பட்டியல் ஊழியா்களிடம் விசாரிக்கையில், சனிக்கிழமை ஒருநாள் மட்டும் மேஸ்திரி மற்றும் ஆள்கள் வராததால் கொள்முதல் தடைபட்டுள்ளது என்றாா்.
ஆனால், மேஸ்திரி மற்றும் அங்கு கொள்முதல் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளா்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படாததால் கொள்முதல் பணியில் தோய்வு ஏற்பட்டதாகக் கூறுகின்றனா். இதுகுறித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
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