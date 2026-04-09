கள்ளக்குறிச்சி கல்லூரியில் மாதிரி வாக்குப் பதிவு

கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் முதல் முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளா்களுக்கு மாதிரி வாக்குப் பதிவு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப் பதிவை ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் கள்ளக்குறிச்சி தனியாா் கல்லூரியில் முதல் முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளா்களுக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் (இவிஎம்) மூலம் வாக்களிக்கும் மாதிரி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதன் மூலம் முதல் முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளா்களிடையே தோ்தலில் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் முதல்முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளா்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் நூறு சதவீதம் தவறாமல் வாக்களித்து தங்களது ஜனநாயகக் கடமையினை நிறைவேற்ற வேண்டும் என மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தெரிவித்தாா்.
100 % வாக்குப் பதிவு: தண்ணீரில் மிதந்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய மாற்றுத்திறனாளி
100% வாக்குப் பதிவு: விளையாட்டுப் போட்டிகள் மூலம் விழிப்புணா்வு
கரகாட்டம் மூலம் விழிப்புணா்வு
வாக்குச் சாவடி மையங்கள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
