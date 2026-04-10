தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் ஹெச்.ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு: தொல்.திருமாவளவன் கணிப்பு

தமிழகத்தில் தப்பித்தவறி அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் காரைக்குடியைச் சோ்ந்த ஹெச். ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு உள்ளது என தொல்.திருமாவளவன் கள்ளக்குறிச்சி நைனாா்பாளையம் தோ்தல் பிரசாரத்தின்போது கூறினாா்.

கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட நைனாா்பாளையத்தில் விசிக வேட்பாளா் கு.மாலதியை ஆதரித்து வியாழக்கிழமை பிரசாரம் செய்த விசிக தலைவா் திருமாவளவன். உடன் கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலா் க.காா்த்திகேயன்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் தப்பித்தவறி அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் காரைக்குடியைச் சோ்ந்த ஹெச். ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு உள்ளது என தொல்.திருமாவளவன் கள்ளக்குறிச்சி நைனாா்பாளையம் தோ்தல் பிரசாரத்தின்போது கூறினாா்.

மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் கள்ளக்குறிச்சி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் கு.மாலதியை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா். அவா் பேசியது:

தமிழகத்தில் தப்பித் தவறி அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் பாஜகவை சோ்ந்த காரைக்குடி எச்.ராஜா தான் முதல்வராக இருப்பாா். உடும்பு பிடிச்சா விடவே விடாது அதைப்போலத் தான் திமுகவுடன் விசிக உடும்புப் பிடி உறவு வைத்துள்ளது. கடை விரித்தேன் கொள்வாரில்லை என்பது போல, தவெக ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என விசிலடித்து அழைத்தும் யாரும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை என்றாா்.

தொடா்ந்து, சின்னசேலம் மற்றும் விருகாவூா், எறைஞ்சி, கூத்தக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் வேட்பாளா் மாலதியை ஆதரித்து திருமாவளவன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

ரிஷிவந்தியம் எம்எல்ஏவும், கள்ளக்குறிச்சி திமுக தெற்கு மாவட்ட செயலருமான வசந்தம் காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.

உளுந்தூா்பேட்டையில்..:

உளுந்தூா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மதசாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளா் ஜி.ஆா்.வசந்தவேலுவை ஆதரித்து உளுந்தூா்பேட்டையில் திருமாவளவன் பேசியதாவது:

கடந்த காலங்களில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தோ்தலை சந்தித்தது குறித்து, மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெ.ஜெயலலிதா பேசும்போது, நான் தவறு செய்துவிட்டேன். இனிவரும் காலங்களில் பாஜகவுடன்கூட்டணி என்பது கிடையாது என பகிரங்கமாக தெரிவித்தாா். ஆனால், அவா் பெயரைக் கூறிக்கொண்டு அரசியல் செய்து வரும் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டு கட்சியை அழித்துக்கொண்டிருக்கிறாா்.இந்த மாபெரும் தவறை அதிமுகவினா் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் திருமாவளவன்.

தொடர்புடையது

விருதுநகரில் விஜயபிரபாகரனை ஆதரித்து கி. வீரமணி பிரசாரம்

விருதுநகரில் விஜயபிரபாகரனை ஆதரித்து கி. வீரமணி பிரசாரம்

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி! எடப்பாடி பழனிசாமி!

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி! எடப்பாடி பழனிசாமி!

தமிழகம், புதுச்சேரியில் மதவாத அரசியலுக்கு இடமில்லை! - தொல். திருமாவளவன் எம்.பி.

தமிழகம், புதுச்சேரியில் மதவாத அரசியலுக்கு இடமில்லை! - தொல். திருமாவளவன் எம்.பி.

திமுகவின் பிரமேலதா, திருமாவளவன் வியூகம்!

திமுகவின் பிரமேலதா, திருமாவளவன் வியூகம்!

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
