கள்ளக்குறிச்சி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சு.ராஜீவ்காந்தி குரூா் கிராமத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
குரூா் கிராமத்தில் காலை 7 மணிக்கு பிரசாரத்தை தொடங்கிய அவா் முடியனூா், மடம், பிரிதிவிமங்கலம், வடதொரசலூா், சித்தாமூா், குருபீடபுரம், கூந்தலூா், எறஞ்சி, காச்சக்குடி, நிறைமதி குடிகாடு, க.மாமனந்தல், சிறுவங்கூா், வி.பாளையம், மாடூா், வீரசோழபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் திறந்த வாகனத்தில் வீதி, வீதியாக சென்று அதிமுகவின் தோ்தல் அறிக்கைகள் அடங்கிய அச்சிட்ட துண்டு பிரசுரங்களை கிராம மக்களிடம் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தாா்.
உடன் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி பொறுப்பாளரும், எம்எல்ஏவுமான மா.செந்தில்குமாா், முன்னாள் எம்எல்ஏ அ.பிரபு, ஒன்றியச் செயலா் வெ.அய்யப்பா, அமமுக மாவட்டத் தலைவா் கோமுகி மணியன், பாஜக தொ்தல் பொறுப்பாளா் நா.நீ.ராஜேஷ், அதிமுக சிறுபான்மை பிரிவு செயலா் எஸ்.ஜான்பாஷா, அதிமுக நிா்வாகிகள் மணிவண்ணன், மூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ராத்து ராசன் பாடல்!
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
