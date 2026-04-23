கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான எம்.எஸ்.பிரசாந்த் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வியாழக்கிழை (ஏப்.23) நடைபெறவுள்ளதையொட்டி மாவட்டத்தில் தோ்தல் தொடா்பான பல்வேறு முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திலி தனியாா் கல்லூரி மற்றும் பங்காரம் தனியாா் கல்லூரியில் நடைபெற்று வரும் இறுதிகட்டப் பணிகள் குறித்து பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டன. வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பறை, சிசிடிவி கண்காணிப்பு, காவல் துறை பாதுகாப்பு, வாக்கு எண்ணும் மையம், காப்பு அறை, ஒவ்வொரு சுற்றுகள் முடிவில் அறிக்கை வெளியிடுதல், வேட்பாளா்கள் மற்றும் தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் அறை, முகவா்கள் அமரும் இடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
வியாழக்கிழமை வாக்குப் பதிவு நிறைவடைந்தவுடன் வாக்குச் சாவடிகளில் இருந்து வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் அந்தந்த சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 24 மணி நேர பாதுகாப்புடன் வைத்திட இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் உரிய வழிகாட்டுதலின்படி, தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
ஆய்வின்போது பொதுப்பணித் துறை செயற்பொறியாளா் மாலா, தோ்தல் வட்டாட்சியா் இ.பரந்தாமன் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
வாக்குச்சாவடி மையங்கள் கண்காணிப்புப் பணி: மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் ஆய்வு
வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு
குன்னம் தொகுதி வாக்குச்சாவடிகளில் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் ஆய்வு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தோ்தல் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு