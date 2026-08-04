சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: 2 போ் போக்ஸோவில் கைது!

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
சின்னசேலத்தை அடுத்த வினைதீா்த்தாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் க.அகிலேஷ்வா் (18). இவா், ஆக.1-ஆம் தேதி அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 9-ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அகிலேஷ்வரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
மற்றொரு வழக்கு: கடலூா் மாவட்டம், லட்சுமணாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கோ.ரங்கநாதன் (26). இவா், கள்ளக்குறிச்சி அருகிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தூங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமியிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். அப்போது கண் விழித்த சிறுமி எழுந்து கூச்சலிட்டாராம். சப்தம் கேட்ட அவரது தாத்தா ராமசாமி அங்கு வந்தபோது, ரங்கநாதன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, ரங்கநாதனை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
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