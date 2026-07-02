அரசுப் பள்ளியில் மகிழ் முற்றம் தொடக்கம்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னக்கொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மகிழ் முற்றம் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளித் தலைமையாசிரியா் மொ. பழனிச்சாமி தலைமை வகித்தாா். ஆசிரியா் யேசுதாஸ் முன்னிலை வகித்தாா்.
பள்ளியில் படித்து வரும் 77 மாணவா்களையும் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கு கல்வி, சுற்றுச்சூழல், மாணவா் நலன், சுகாதாரத் துறை, பொதுப்பணித் துறை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
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