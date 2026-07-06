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கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் போதைபொருள் விற்பனை வழக்கு: 15 போ் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 48 மணி நேரம் போலீஸாா் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள், கஞ்சா விற்பனை செய்தவா்கள் மீது 11 வழக்குகள் தொடரப்பட்டு, 15 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இ.ஷானாஸ் உத்தரவின் பேரில், மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட 55 பெட்டிக் கடைகள், மளிகைக் கடைகள் மற்றும் கஞ்சா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கபடும் இடங்களில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

இந்த சோதனையில் சுமாா் 61 சந்தேக நபா்களை தணிக்கை செய்ததில், போதைப் பொருள் வைத்திருந்தவா்கள் மீது 11 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 15 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 536 கிராம் கஞ்சா, 18 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள், பைக் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படன. பின்னா் கைது செய்யப்பட்டவா்கள் நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த 8-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளை சீல் வைக்க சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு பரிந்துரைக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

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